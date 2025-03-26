İzmir’de yanlış çete yanlış hedef!

İzmir'de otomotiv ve yedek parça imalatı yapan iş insanı Yılmaz Uslu'nun bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırıda Uslu'nun ön koltukta oturan arkadaşı H.M. yaralandı. Uslu daha önce de kaçırılarak zorla 10 milyonluk senet imzalatılmış ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklanmıştı. Halen bir kişinin arandığı soruşturmada, serbest bırakılan 4 kişiye itiraz eden Uslu, olaydan şans eseri kurtulduğunu söyleyerek "Bu adamlar bana rahat vermiyor. Sürekli tehdit alıyorum" dedi.

İŞYERİNE GİDEMİYOR

Yakalanan çete üyelerinin aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yürüttüğü Hücre-11 Operasyonu kapsamında tutuklandığı ortaya çıkarken Uslu "Beni kaçırıp zorla 10 milyon lira para isteniyor. Bu kişiler serbest kalıyor ve hala ben ve ailem tehdit ediliyoruz. Ailemden birinin başına bir şey gelmesinden tedirginim. İşime ve ailemin yanına bile gitmiyorum. Yurt dışı hattından da hala ailem ve ben tehdit ediliyorum. Bunlarla ilgili itiraz ve yeniden başvurularımızı yaptık. Ancak bunlar rahat vermiyorlar" dedi.