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Haberler İzmir İzmir'de kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla karşı gelmişlerdi: İzinsiz Ekrem İmamoğlu protestolarına 10 tutuklama

İzmir'de kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla karşı gelmişlerdi: İzinsiz Ekrem İmamoğlu protestolarına 10 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İstanbul'da, yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için İzmir'de kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla mukavemet eden 10 kişi tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla karşı gelmişlerdi: İzinsiz Ekrem İmamoğlu protestolarına 10 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Ekrem İmamoğlu protestolarında kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla mukavemet eden 10 kişi tutuklandı.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Bornova, Konak, Bayraklı ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin bulunduğu kampüs alanlarında yasa dışı toplanan, dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmayan, içerisinde bulundukları grubu provoke edip, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirerek yolları kapatan kişiler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin dün akşam saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir’de kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofla karşı gelmişlerdi: İzinsiz Ekrem İmamoğlu protestolarına 10 tutuklama

Savcılık ifadelerinin ardından 51 şüpheli tutuklanma talebiyle; 14 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde mahkemeye çıkan şüphelilerden 17'si ifadesinin ardından serbest kalırken, 38 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 10'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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