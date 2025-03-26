İzmir’de şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği

Buca Belediyesi, Ramazan ayı dolayısı ile Şirinyer Düğün Salonu'nda şehit aileleri, gaziler ve yakınları için iftar yemeği düzenledi. Geniş katılımın olduğu iftar yemeğinde oruçlar dualarla açıldı.

Şehit ve gazi yakınlarının başlarının tacı olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Bizler, büyük bir ailenin fertleriyiz. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Vatan uğruna canını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleri, bizim de ailemizdir; başımızın tacıdır. Canını ortaya koyan, bize al bayrağımız altında yaşamamız için büyük fedakârlıklarda bulunan gazilerimizin ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlere olan minnetimizi ödemenin imkânsız olduğunu çok iyi biliyoruz."