Makas atarak 5 kişiyi öldürmüştü! İzmir’deki cinayet gibi kazada yeni gelişme

KAZA KAMERADA

Kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

'18 YIL CEZA ALDI'

Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın 'bilinçli taksirle' olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı.