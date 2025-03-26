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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir Körfezi'ne boya deşarj eden firmaya milyonluk ceza

SON DAKİKA: İzmir Körfezi'ne boya deşarj eden firmaya milyonluk ceza

Son dakika İzmir haberleri... Kötü koku ve renk kirliliği nedeniyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden firmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 8 milyon 359 bin lira para cezası uyguladı.

AA

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SON DAKİKA: İzmir Körfezi’ne boya deşarj eden firmaya milyonluk ceza

Son dakika İzmir haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

SON DAKİKA: İzmir Körfezi’ne boya deşarj eden firmaya milyonluk ceza

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya, Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira idari ceza uygulandığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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