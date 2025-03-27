5 kişinin öldüğü kazada sanığa 18 yıl hapis cezası

İzmir'in Menderes ilçesinde makas atıp 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a (20) verilen 18 yıl hapis cezası kararı istinafta da onandı. Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın 'bilinçli taksirle' olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı.

'KARAR ONANDI'

Koçak'ın yeni sürücü belgesi almış bir aday sürücü olmasına ve diğer sürücülere göre daha fazla kısıtlamaya tabi olmasına rağmen makas atarak araç kullandığı, kazaya rağmen umursamaz bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı dikkate alınarak cezanın yarı oranda artırıldığının altını çizdi. Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını karar vererek cezasını onadı. Katılan vekillerinden avukat Aykut Dikencik, dosyayı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtip, "Olayda sanığın olası kasttan ceza almasını ve bu yüzden de cezasının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden dosyayı temyiz edeceğiz" dedi.