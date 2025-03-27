İzmir Aliağa Limanı’ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 23'ü tutuklu 34 sanığa yönelik "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 271 sayfalık iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede gemi acentesi şirketlerinde çalışan sanıkların, Aliağa ilçesindeki limanlara gelen gemiler için evrak eksikliğine göz yumulması ve işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Liman Başkanlığı bazı çalışanlarına gemi başına rüşvet verdikleri belirtildi.
Fiziki takip ile telefon inceleme tutanakları, tape kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları delil olarak iddianamede yer aldı.