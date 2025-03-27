  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturmasında 6'sı memur 34 sanık hakkında her rüşvet alışverişi için 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aliağa limanlarına 10 yılda 46 bin 685 gemi geldiği, toplam 18 milyon 674 bin lira rüşvet verildiği belirtildi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir Aliağa Limanı’ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 23'ü tutuklu 34 sanığa yönelik "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 271 sayfalık iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede gemi acentesi şirketlerinde çalışan sanıkların, Aliağa ilçesindeki limanlara gelen gemiler için evrak eksikliğine göz yumulması ve işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Liman Başkanlığı bazı çalışanlarına gemi başına rüşvet verdikleri belirtildi.

Fiziki takip ile telefon inceleme tutanakları, tape kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları delil olarak iddianamede yer aldı.

İzmir Aliağa Limanı’ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

Gemi hareket biriminde 6 memurun nöbet usulüyle işlemleri yerine getirdiği, nöbet sistemi içerisinde rüşvet düzeninin işleyişine uygun olarak özel bir yöntem oluşturulduğu belirtilen iddianamede, acente çalışanlarının yıllardır rüşvet ödedikleri ifade edildi.

İddianamede, her yılın başında Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi çalışanları arasında gemi başına alınacak rüşvet miktarına ilişkin anlaşma yapıldığı, anlaşmayla gemi başına ücret tarifesi uygulandığı, cezalık bir durum olduğunda cezanın miktarına göre ayrıca rüşvet verildiği kaydedildi.

İzmir Aliağa Limanı’ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

RÜŞVETE ŞİFRE OLARAK "AYLIK" DENİLMİŞ
"Dilekçe", "evrak", "aylık" gibi kelimelerin sanıklar arasında şifreli konuşma olarak kullanıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların Liman Başkanlığındaki memurlarla buluşarak para verdiklerinin görüntülendiği ifade edildi.

WhatsApp mesajlarının da bulunduğu iddianamede sanıklardan M.A'nın S.Ö'ye "Dilekçeyi bıraktım, getiririz." gibi ifadeler kullanması yer aldı.

Rüşvete şifre olarak "aylık" denildiği iddianamede belirtildi.

İzmir Aliağa Limanı’ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

10 YILDA 19 MİLYON LİRAYA YAKIN RÜŞVET
Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlardan İ.A'nın banka hesabındaki 8 yıllık geçmişinde 356 işlemde hesabına 1 milyon 534 bin 815 lira para girişi, 780 bin 941 lira da para çıkışı olduğu tespit edildi.

Aliağa limanlarına 10 yılda 46 bin 685 gemi geldiği, toplam 18 milyon 674 bin lira rüşvet verildiği belirtildi.

İddianamede 6'sı memur 34 sanık hakkında her rüşvet alışverişi için 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istendi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA