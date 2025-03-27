İzmir Aliağa Limanı’ndaki rüşvet skandalında 34 sanığa hapis istemi

10 YILDA 19 MİLYON LİRAYA YAKIN RÜŞVET

Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlardan İ.A'nın banka hesabındaki 8 yıllık geçmişinde 356 işlemde hesabına 1 milyon 534 bin 815 lira para girişi, 780 bin 941 lira da para çıkışı olduğu tespit edildi.



Aliağa limanlarına 10 yılda 46 bin 685 gemi geldiği, toplam 18 milyon 674 bin lira rüşvet verildiği belirtildi.



İddianamede 6'sı memur 34 sanık hakkında her rüşvet alışverişi için 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istendi.

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