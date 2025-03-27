İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne '30 yaş' cezası: Adil dengeyi zedeleyici

"ADİL DENGEYİ ZEDELEYİCİ"

Kararda, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını yaşı nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, yaş temelinde doğrudan ayrımcılık olarak tanımlandığına işaret edildi.



Belediyenin sınırlamaya gerekçe gösterdiği hususların, haklı ve meşru gerekçelere dayandığı yönünde kanaat oluşsa da "30 yaşından gün almış öğrencilerin aktif çalışma hayatına dahil olabileceği" varsayımının orantılı olmadığı ifade edilen kararda, şunlar yer aldı:



"30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirmesine varılmaktadır."

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