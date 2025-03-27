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İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 27 Mart Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 27 Mart Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe

12:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( küçükavulcuk şehit gürol madan cad KÜÇÜKAVULCUK )
Ocaklı ( Büyükavulcuk Yolu )
Birgi ( karataş küme evleri ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii irimağzııı İRİMAĞZI KÜME EVLER Umurbey Cd. İRİMAĞZII KARATAŞ İRİMAĞZI KÜME EVLERİ )
Beyazıtlar
Büyükavulcuk ( büyük avulcuk büyükavulcuk küme evleri BÜYÜKAVULCUK köy içi )
Gerçekli

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Güvendik

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

09:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık

10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yeşilyurt ( TOKMAKALANI KÜMEEVLER Tokmakalan Yolu Yeşilyurt Yeni Yeşilyurt Yolu Turgutlu Cd )
Halilbeyli ( Hikmet Tırtak Çevreyolu Mevki Küme Yolu Çevreyolu Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Başmahalle Çk. Baş Sokak Baş BAŞ KÜMEEVLER )
Sinancılar

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet

12:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( 1045 1044 1047 1042 Sk. 1041 İmam Tepe Yolu 1046 )
İsmetpaşa
Fevzipaşa
Atatürk

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

11:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir

12:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

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