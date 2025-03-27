İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 27 Mart Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...