İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 27 Mart Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 27 Mart Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
12:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( küçükavulcuk şehit gürol madan cad KÜÇÜKAVULCUK )
Ocaklı ( Büyükavulcuk Yolu )
Birgi ( karataş küme evleri ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii irimağzııı İRİMAĞZI KÜME EVLER Umurbey Cd. İRİMAĞZII KARATAŞ İRİMAĞZI KÜME EVLERİ )
Beyazıtlar
Büyükavulcuk ( büyük avulcuk büyükavulcuk küme evleri BÜYÜKAVULCUK köy içi )
Gerçekli
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Güvendik
09:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yeşilyurt ( TOKMAKALANI KÜMEEVLER Tokmakalan Yolu Yeşilyurt Yeni Yeşilyurt Yolu Turgutlu Cd )
Halilbeyli ( Hikmet Tırtak Çevreyolu Mevki Küme Yolu Çevreyolu Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Başmahalle Çk. Baş Sokak Baş BAŞ KÜMEEVLER )
Sinancılar
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
12:00 - 13:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( 1045 1044 1047 1042 Sk. 1041 İmam Tepe Yolu 1046 )
İsmetpaşa
Fevzipaşa
Atatürk
11:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
12:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk