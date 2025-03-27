İzmir’de Duygu Bölükbaş’ın ölümüyle ilgili olarak erkek arkadaşı ve halası yargılanıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evinde ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı tutuklu sanık Emre T. ile halasının yargılanması sürüyor.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre T. (30) ve tutuksuz yargılanan halası S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Olayın yaşandığı dairenin bulunduğu sitede görevli Ş.B. tanık olarak dinlenildi.

Siteden çıkmaya hazırlandığı sırada S.T'nin daireye misafir olarak geldiğini kaydeden Ş.B, "Daireyi aradım, cevap veren olmadı. Birkaç kez deneyip cevap alamayınca özel hattından Emre Bey'i aradım, yine yanıt gelmedi. Tekrar tekrar denedim ve Emre Bey telefonu açıp S.T'nin gelmesini söyledi. S.T. de gitti. Ben işten çıkarken Duygu'yu 112 Acil Sağlık personeli sedyeyle götürüyordu." dedi.

Sitede market işleten ve maktulün arkadaşı olduğunu söyleyen A.Y. ise, "İş yerime gele gide dost olduk. Emre'den korkuyordu. Her türlü şiddete maruz kaldığını söylüyordu. Vücudundaki morlukları gösteriyordu. Bir gün telefonla arayıp kavga ettiklerini ve Emre'nin kendisini İstanbul'a gönderdiğini söylemişti. Ben de gelmemesini, kendisini kurtarmasını söyledim. Ailesinden durumu saklıyordu." diye konuştu.

Olay günü ambulansın geldiğini görünce merak ederek dışarı çıktığını anlatan A.Y, şöyle devam etti:

"Emre merdivende yalnız başına oturuyordu. Sedyeyle bembeyaz örtüyle birini çıkardılar. Kadın olduğunu duyunca Duygu olduğunu anladım. Emre gayet sakin ve rahattı. Hiç üzülmüş gibi değildi, kaygılıydı. İş yerime gelen bazı müşterilerim o akşam Duygu'nun yardım çığlığını duyduklarını söylediler."

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Emre T, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu belirtti.

Savunmanın ardından iddia makamı, sanığın mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, maktule ait telefonun, incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesini hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAY

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun ardından Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.