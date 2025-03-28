Kooperatif listesinde ÖZEL tesadüf!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, başkanlık döneminde, Örnekköy'deki kentsel dönüşüm için belediye şirketi İzbeton'a meclis kararı ile yetki devri yaptı. Soyer, İzbeton denetiminde iş insanlarının kurduğu kooperatifler aracılığıyla yürütecekleri kentsel dönüşüm projelerinin Türkiye'ye örnek olacağını vaat etti ancak projeler yılan hikayesine döndü.

BİNLERCE İZMİRLİ MAĞDUR

Çiğli, Karşıyaka Örnekköy ve Gaziemir Aktepe Emrez mahallelerinde Büyükşehir güvencesinde kat karşılığı arsasını veren ya da kooperatif eliyle taksit öder gibi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay'ın sözleşmelerini feshettiği kooperatiflerin geçmişteki kurucu ve yöneticileri arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gibi birçok partili ismin yer aldığı ortaya çıktı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, bu skandalların peşini bırakmayarak yeni detaylara ulaştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve eşi Meltem Polat

SADECE İSİM BENZERLİĞİ Mİ?

O dönem birçok CHP'li yöneticinin rant için dahil olduğu kooperatiflerin şimdilerde binlerce vatandaşı mağdur ettiğini anımsatan Atmaca, kooperatif ortakları listesinde bir ismin çok dikkat çektiğini söyledi. Örnekköy kentsel dönüşüm alanındaki SS Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nin ortaklar listesinin 315'inci sırasında 157 ortak numarası ile kayıtlı üyenin isminin Özgür Özel olduğunu vurgulayan Atmaca, listedeki bu kişinin proje başladığı dönemde TBMM'de CHP Grup Başkan Vekili olan Manisa Milletvekili Özgür Özel ile isim benzerliğinin olup olmadığını sordu.

"ÖZEL ÇIKARSA ŞAŞIRMAM"

Atmaca, "Biz bu listedeki Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu iddia etmiyoruz. Tabii ki isim benzerliği olabilir, üstelik kooperatif üyeliği gayri yasal bir durum da değil. Sadece kamuoyunun bilgilenmesi adına soruyoruz; listede kooperatif üyesi olarak ismi bulunan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel mi?" diye konuştu.

CHP İl Başkanları Aslanoğlu ve Erkol'un görevlerine devam ettiğini vurgulayan Atmaca, "Onları görevde tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğuna göre, kim bilir belki de aralarında 'Özel' bir kooperatif kardeşliği olabilir. Bu kadar tesadüf hayatın olağan akışına aykırı. Biz 'Burada isim benzerliği mi var?' açıklayın diyoruz. Bu kadar usulsüzlüğün yaşandığı kooperatif sisteminde Özgür Özel'in de olması bizi şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu

VİLLALARI APAR TOPAR DEVREDİYORLAR

GAZİEMİR Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki 11 lüks villa ile ilgili konuya da değinen Atmaca, "Şenol Aslanoğlu ve Ümit Erkol'un da içinde bulunduğu kişiler, kentsel dönüşüm alanı 1. Etap içerisinde kendilerine lüks villa yapmanın derdine düşmüş. Kentsel dönüşüm alanında villa sahibi olmak isteyenlerin listesinde 'Meltem Polat' ismi var. Acaba CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın eşi olabilir mi? Bunu da sormuş olalım. Duygu Aslanoğlu adına kayıtlı 3 no'lu villanın tamamını O.Ö.'ye, Duygu Aslanoğlu adına kayıtlı C7 blok 56 no'lu dairenin tamamını A.A.'ya, Ümit Erkol adına kayıtlı 4 no'lu villanın yüzde 50'sini F.E.'ye, Meltem Polat adına kayıtlı 6 no'lu villanın tamamını S.G.'ye aynı anda devir etmişler. Bu panik neden? Yaptığınız villalar yasal değilse neden böyle bir işe kalkıştınız? Eğer yaptığınız işlem yasal ise neden apar topar bu devirleri yaptınız? Biz bu işlemler ile ilgili Aslanoğlu'nu açıklama yapmaya davet ediyoruz" dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Atmaca'nın sorularını yanıtladı. Yıldır, kooperatif ortakları listesinde adı geçen Özgür Özel isimli kişinin CHP ile ilişkisi olmayan sade bir vatandaş olduğunu açıkladı.