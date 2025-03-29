Dernek başkanını kurşunlayan zanlı gözaltında

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, Celali Aşireti Derneği Başkanı'nın aracını kurşunlayan 20 yaşındaki saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda Celali Aşireti Derneği Başkanı Ş.A.'ya (43) ait 34 EBF 861 plakalı cip, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından 4 el ateş edilerek kurşunlandı. Kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.U. (20) olduğunu belirleyen polis ekipleri, silahlı saldırganı Emek Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan A.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.