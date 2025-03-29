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İzmir Çeşme'de kepçe operatörüne silahlı saldırı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde plakasız motosikletli bir kişi kepçe operatörüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kepçe operatörü yaralanırken, saldırgan ise koşarak kaçtı.

İHA

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İzmir Çeşme’de kepçe operatörüne silahlı saldırı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, saat 18.00 sıralarında Tekke Plajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle bölgeye gelen bir kişi, kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenilen F.Ü.'ye (25) ardı ardına ateş açtı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan saldırgan, motosikleti 200 metre ileride bırakarak yaya olarak kayıplara karıştı.

İzmir Çeşme’de kepçe operatörüne silahlı saldırı

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Çeşme Devlet Hastanesine ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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