Buca’da grev sonrası çöp yığınları büyüyor

İZMİR Buca Belediyesi'nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 27 Mart'ta grev başlattı. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çirkin manzaralar oluştu. Vatandaşlar grev nedeniyle 4 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bazı belediye işçilerinin gerçekleştirdiği bu eylemin yersiz olduğunu açıkladı.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır ise, bayram öncesi sokakların çöp yığınları haline geldiğini belirterek, belediyeye tepki gösterdi. İlçenin daha iyi şekilde yönetilebilmesi için uyarı ve çözüm önerilerinde bulunduklarını aktaran Sağır, "Defaatle uyardık ama bugün belediye başkanının bir garabet açıklamasına şahitlik ediyoruz. Vatandaş isyan ederken bunlar sorumluluklarının farkında bile değiller" ifadelerini kullandı.