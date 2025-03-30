İzmir’de orman yangınlarına karşı ekipler teyakkuzda

İZMİR'DE yangınlara karşı teyakkuz halinde olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla mesire alanları ve kent girişlerinde vatandaşları bilgilendirdi. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle en fazla artış görülen afetlerin başında orman yangınları yer alıyor. İzmir'de de mart ayının kurak ve sıcak geçmesi orman yangını riskini artırıyor. Bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, insan kaynaklı orman yangını sayısını azaltmak amacıyla Ramazan Bayramı tatilinde İzmir ve Manisa'da 113 arozöz, 31 su ikmal aracı ve 136 ilk müdahale aracı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarında bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.