İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? BAYRAMDA İZBAN, ESHOT BEDAVA MI?

İzmir'de bayramda toplu taşıma bedava mı? ESHOT, İZBAN ücretsiz mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Bayramda gezi planı olanlar toplu taşıma sefer saatlerini ve ücretlerini merak ediyor. İşte merak edilenler...
İzmir'de bayramda toplu taşıma bedava mı? ESHOT, İZBAN ücretsiz mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Bayramda gezi planı olanlar toplu taşıma sefer saatlerini ve ücretlerini merak ediyor. İşte merak edilenler...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Mart Cumartesi gününden 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğuna sahip otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz oldu.
30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.
İZMİR'DE BAYRAM BOYUNCA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar yurttaşlar toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
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