İzmir şehir Hastanesi’ne yeni otobüs hattı! Yeni Asır yazdı, sorun çözülüyor

Yeni Asır'a ulaşan vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olarak olan ve Bayraklı'da 628 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren İzmir Şehir Hastanesi'ne bazı aktarma istasyonlarından belediyenin toplu taşıma araçları ile ulaşmakta zorluk yaşadıklarını, hatta sefer saatlerinin azlığından da şikayetçi olduklarını söyledi. Konunun gazetemizde gündeme gelmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ardından harekete geçerek bölgeye ulaşımın daha rahat yapılabilmesi için 7 Nisan'dan itibaren Halkapınar Metro Hattı'ndan bölgeye yeni otobüs seferleri gerçekleştirilmesi kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 599 hat nolu M. Erener- Halkapınar Metro hattının İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi güzergahında hizmet vereceği açıklandı. Vatandaşlar konuya olan duyarlılıklarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve Yeni Asır'a teşekkür etti.