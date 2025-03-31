İzmir Şehir Hastanesi’ne yeni otobüs hattı mı geliyor? Yeni otobüs hattı o tarihten itibaren hizmette!

Son dakika İzmir haberleri... Yeni Asır'a ulaşan vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olarak olan ve Bayraklı'da 628 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren İzmir Şehir Hastanesi'ne bazı aktarma istasyonlarından belediyenin toplu taşıma araçları ile ulaşmakta zorluk yaşadıklarını, hatta sefer saatlerinin azlığından da şikayetçi olduklarını söyledi.