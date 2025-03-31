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Haberler İzmir İzmir'de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menemen ilçesinde Kuzey Ege Otoyolu Kabalak mevkisinde, takla atan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4'ü ağır 5 kişi ise yaralandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir’de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Mehmet Nuri Ç. (44) idaresindeki 10 APR 925 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu Kabalak mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

Takla atan ve şarampole devrilen otomobili görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir’de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden E.Ç, B.Ç, N.D, A.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Menemen ve Aliağa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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