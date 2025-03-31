İzmir’de takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada sürücü hayatını kaybetti, aynı aileden E.Ç, B.Ç, N.D, A.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Menemen ve Aliağa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.