İzmir’de genç iş insanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde babası Nihat Orhan ile birlikte yurtdışında kiraz alım satımı yapan genç iş insanı 25 yaşındaki Doğukan Orhan daha önce kavga ettiği Emre Aydın tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olaydan sonra suç aleti silahla birlikte kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınan genç iş insanı Doğukan Orhan'ın cenazesi ailesi tarafından, son yolculuğuna uğurlamak üzere Kemalpaşa'ya götürüldü. Akıl almaz olay bayramın birinci günü akşam saatlerinde Kemalpaşa'da ünlü bir çağ kebapçı firmasının önünde yaşandı.

Emre Aydın

KURŞUN YAĞDIRDI

Doğukan Orhan iddiaya göre aralarında problem olan Emre Aydın'la yolda karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma önce küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü. Kavgada dayak yediği ileri sürülen Emre Aydın, Nihat Doğan ve yanındaki iki arkadaşına kurşun yağdırdı. Nihat Orhan'ın oğlu Doğukan Orhan yapılan tüm mücadelelere rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın anındaki iki arkadaşı ise ağır yaralandı. Olaydan sonra suç aletleriyle birlikte kaçan zanlı Emre Aydın ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Doktor raporu alındıktan sonra ifadesi alınan zanlı Aydın, mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, evladını kaybeden Nihat Orhan'ın yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildiği öğrenildi.