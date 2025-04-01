İzmir’i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler su ile dolarken, yağmurlu havanın bugün de süreceği bildirildi. Yağmurla birlikte toz taşınımı da etkili oldu. Araçların üzeri çamura bulandı.

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