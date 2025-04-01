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İzmir'i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de beklenen dolu ve sağanak yağış ile toz taşınımı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle özellikle Çeşme'de yollar beyaza büründü. Toz taşınımı nedeniyle de araçların üzerine çamura bulandı.

DHA

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İzmir’i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

İzmir'de sağanak, dolu ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Çeşme'de dolu yağışı ile birlikte yollar beyaza bürünürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamura bulandı.

İzmir’i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, il genelinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olması istendi.

İzmir’i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

Beklenen sağanak, dün saat 21.00'den itibaren geldi. Özellikle Çeşme ilçesinde şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede kısa süreli dolu da etkili oldu.

İzmir’i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

Yollarda biriken sular için de vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yapıldı.

İzmir’i dolu ve toz taşınımı vurdu! O ilçe beyaza büründü

Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler su ile dolarken, yağmurlu havanın bugün de süreceği bildirildi. Yağmurla birlikte toz taşınımı da etkili oldu. Araçların üzeri çamura bulandı.

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