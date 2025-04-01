‘İzmirli Örümcek Adam’ Erzurum’da

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklara yönelik faaliyetleri ile dikkat çekip, daha sonra Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç (25), 63'üncü durağı olan Erzurum'a geldi.

62 İLİ DOLAŞTI

Koç, şehrin turistik ve tarihi mekanlarını gezerek özellikle çocuklarla konuşup, fotoğraf çektirerek 'Örümcek Adam' maskotu ve anahtarlığı hediye etti. Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Koç, bugüne kadar 62 ili dolaştı. Koç, 63'üncü şehir olarak geldiği Erzurum'da, tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Erzurum Kalesi'nin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde kendine özgü hareketler yaparak özellikle çocukları eğlendirdi.