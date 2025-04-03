ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'deki feci kazada hayatını kaybetmişti! Memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi

İzmir'de dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenazesi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Kayhan'ın ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.