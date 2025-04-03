Sağanak Çeşme’yi vurdu

İZMİR ve çevresinde önceki akşam başlayan kuvvetli yağış gece etkisini artırdı. Çeşme ve Ödenmiş'te birçok ev ve iş yerini su bastı. Çeşme'nin Ilıca ve Alaçatı semtlerinde su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi. Evlerini su basan vatandaşlar, "Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yeter artık" diyerek, belediyeye isyan etti.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

SOKAKLARDA su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte de aksamalar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından özellikle yarımadada etkili olan sağanak yağış, Çeşme'deki sokakları göle döndürdü.

Çeşme, son 24 saatte metrekare başına düşen 46.2 kilogram yağışla 1 Nisan'da Türkiye'nin en yoğun yağış alan ilçesi oldu. İlçede geçtiğimiz geceden bu yana etkili olan şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtınaya karşı ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İlk belirlemelere göre, Çeşme Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar sayısı 55 oldu. 15 ev, 3 iş yeri, 3 otele su bastı. 45 ihbara anında müdahale edilirken, 8 vatandaş geçici olarak otellere yerleştirildi.