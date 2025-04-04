‘Tamir atölyeleriyle şov yapmayı bırakın’

AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediyesi'nde, bir yıl önceki denetim raporlarında toplu araç bakım onarımlarının fahiş fiyatlara ulaştığını dile getirdi. Belediye Başkanı Ünal Işık'ın bu duruma sessiz kaldığını dile getiren Atmaca, şov amaçlı 'Gaziemir Belediyesi araçlarını atölyelerinde tamir ederek tasarruf sağlıyor' haberini basına servis ettirdiğini belirtti.

"TEYİT ETMİŞ OLDU"

ATMACA, "Dün yapılan mecliste, CHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Mustafa Tanju Tekgül'ün, 'Belediyede, askeriyedeki gibi çok ağır bakım atölyeleri yok. Belediye kendi şartında bazı bakımları kendisi yapmak üzere bunu harekete geçirmiş, bir önceki belediye yönetimi toplu bakım anlaşmasıyla yüklü fahiş fiyatta işler yapmaya kalkmış, yeni yönetim olarak bunu iptal etmişiz.' ifadesi, malumun ilanı anlamına gelmektedir. CHP'li meclis üyesi olarak Denetim Komisyonu Başkanı sıfatıyla, önceki dönem CHP'li belediye yönetiminin 'yüklü fahiş fiyatta işler' yaptığını teyit ve tescil etmiş oldu. Belediye Başkanı Işık'ın derhal harekete geçmesini ve fahiş fiyatlarda araç tamir bakımı yaptırarak kamu zararına sebep olduğunu düşündüğümüz önceki yönetim hakkında yasal işlem başlatmasını talep ediyoruz. Aslında İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları ve CHP Kurultayı hakkında ortalığa saçılan şaibe iddiaları da böyle. Parti içerisinde herkes her şeyi biliyor, ama soruşturma açılana kadar kimse sesini çıkarmıyor. Soruşturma açılınca herkes hep bir ağızdan engelleniyoruz nakaratını söylemeye başlıyor" dedi.