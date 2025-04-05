Dehşet sokağı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştğı eski nişanlısını ve eski nişanlısının annesini tabancayla vurdu, ardından aynı tabancayla göğsüne ateş etti. Olayda saldırgan ve eski nişanlısı hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana geldi.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı Selen Sakın'ın (41) yanına geldi. Burada Sakın ve annesi Serpil K. (70) ile tartışan Yorğun, yanında getirdiği tabancayla anne ve kıza ateş açtı. Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.