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Haberler İzmir Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! İzmir polisi 40 bin genci kurtardı

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! İzmir polisi 40 bin genci kurtardı

İzmir narkotik polisi halk arasında zombi gibi yaptığı belirtilen ve sentetik uyuşturucudan 20 kat daha fazla bağımlılık yapan 40 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. İzmir polisi yaptığı operasyonlar sayesinde 40 bin genci uyuşturucu batağından kurtarmayı başardı.

ÖZEL HABER FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! İzmir polisi 40 bin genci kurtardı

Narkotik sokak timlerinin yaptığı operasyonda bir otomobilin içinde ve iş yerinde yapılan aramalarda hediye paketleri şeklinde hazırlanmış 40 kg skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiden birinin boksör olduğu ve boks eldivenlerin içine de silah sakladığı görüldü. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü sokak timleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonrası yurt dışından getirilen ve laboratuvar ortamında üretilen yüklü miktarda sentetik uyuşturucu olarak bilinen skunk maddesinin kente getirileceği bilgisine ulaştı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! İzmir polisi 40 bin genci kurtardı

DÜĞMEYE BASILDI

Elde edilen bilgiler ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon için düğmeye basıldı. Bornova'da bir aracı durduran ekipler hediye paketleri ve bez çantalar içinde 40 kiloya yakın sentetik özel üretim skunk uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! İzmir polisi 40 bin genci kurtardı

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapan Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suç ortağı olan yakın arkadaşı S.E. ise tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

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