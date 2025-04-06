Eski futbolcu İbrahim Akın yarım daire için dava açtı

Türk futbolunda damga vuran isimlerdem olan ve Beşiktaş forması ile 2 bin 500'üncü golü atarak tarihe geçen İzmirli milli futbolcu İbrahim Akın, iddiaya göre futboldan kazandığı paraları tüketti. Göztepe'nin eski kalecisi iş insanı Erdoğan Akın'ın evlilik dışı birlikteliğinden olan İbrahim Akın, yıllar sonra babasının nüfusuna geçti. Bir dönem şikeden tutuklanarak cezaevine giren milli futbolcu İbrahim Akın, babasının ölümünün üstünden beş yıldan fazla süre geçtikten sonra Konak Güzelyalı'daki bir apartman dairesinin 'yarısı benim' diyerek dava açtı.

EVLATLIK ALDILAR AMA...

Önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak olan dava öncesinde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. Eski futbolcu ve tekstil sektöründe farklı kuran baba Erdoğan Akın'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir kız çocuğu evlat edindikleri ve İbrahim Akın'ın bu kız çocuğunu bakmak için tuttukları bakıcıdan dünyaya geldiği öğrenildi. Ailenin evlatlık aldığı kızları Nilgün Akın ise çok sert sözlerle "Ne ölüsüne ne dirisine" diye konuştuğu babasının dairesine göz diktiğini ifade etti. Nilgün Akın eski futbolcunun açtığı miras davasının reddi için karşı dava açtıklarını da sözlerine ekledi. İzmir'de futbola Altay'da başlayan ve ardından Gaziantep, yeni adıyla Başakşehir ve Beşiktaş'da oynayan ve külü tarihine geçen eski Milli Futbolcu İbrahim Akın'dan ilginç bir dava. Eski futbolcu ve işadamı olan Erdoğan Akın Semahat Akın'la 1970 li yıllarda evlendi. Ancak çiftin çocukları dünyaya gelmedi. Çocuk özlemi içinde bulunan akım çifti bir kız çocuğu evlatlık edinerek anne baba oldular. Kızlarına Nilgün Akın adını verdiler.

Nilgün Akın

Semahat Akın

BAKICI KADININ OĞLU

Çocukları olmayan Akın çifti evlatlık aldıkları kızları Nilgün için bir bakıcı tuttular. İşadamı Erdoğan Akın bu bakıcıdan bir çocuk dünyaya getirdi o da ünlü futbolcu İbrahim Akın'dı. Baba Erdoğan Akın yıllarca dünyaya getirdiği çocuğa soyadını vermedi. İbrahim Akın 18 yaşına gelene kadar soyadını kullanamadı.

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Altay'da başlayan ardından Gaziantep, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir gibi kulüplerde futbol hayatını devam ettiren ünlü futbolcuyine başladığı yer Altay'da futbol hayatına son noktayı koydu. Beş yıl yedi aylık süre ninardından dava açan ünlü futbolcu İbrahim Akın ölen babasının mirasından pay istedi. Babasının resmi eşi olan Semahat Akın ve evlatlık aldığı kızın Nilgün Akın ise davaya itiraz ederek İbrahim Akın'ın herhangi bir hakkı olmadığını ve mal kaçırmaya da hileli satış gibi bir işlem olmadığını belirterek ikinci bir dava açtılar. Önümüzdeki günlerde mahkemede hakim karşısına çıkacak olan eski Milli futbolcu İbrahim Akın, Konak ilçesi Güzelyalı semtindeki bir dairenin yarısında hissesi olduğunu ve bu dairenin satışını iptal edilerek tarafına ödenmesini istedi.

TRANSFER PARALARI NEREDE?

Futbolcu İbrahim Akın'ın açtığı davaya annesi Semahat Akın ile birlikte itiraz ederek karşı dava açan Nilgün Akın ise "Babamın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Bu zamana kadar neredeydi zaman aşımı oldu. Ayrıca zaman aşımı olmasa bile herhangi bir hakkı hukuku olmayan bir kişi nasıl bir dava açar bilemiyorum. Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi. Parası kaldığı için gözünü bu mirasa dikti ama yanlış yerde çırpınıyor" dedi.