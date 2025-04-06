İZSU uyardı: İzmir'in o ilçelerinde bugün su kesintisi olacak | 6 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 6 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA KEMALPAŞA
06.04.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
06.04.2025 saat 11:12 ile 13:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN
06.04.2025 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL
06.04.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY
06.04.2025 saat 10:14 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.