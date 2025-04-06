İZSU uyardı: İzmir'in o ilçelerinde bugün su kesintisi olacak | 6 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 6 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...