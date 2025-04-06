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Haberler İzmir Nişanlı cinnetinden şok görüntüler

Nişanlı cinnetinden şok görüntüler

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir saldırganın, eski nişanlısını ve annesini tabancayla vurduğu cinayet öncesi anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Nişanlı cinnetinden şok görüntüler

İzmir'de 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olay, Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana geldi. Necati Yorğun (35), eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın ve onun annesi Serpil K.'ya tabancayla ateş etti. Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nişanlı cinnetinden şok görüntüler

Selen Sakın'ın öldüğü annesi Serpil K.'nın yaralandığı cinayetin görüntüleri kameralara yansıdı

Nişanlı cinnetinden şok görüntüler

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti. Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nişanlı cinnetinden şok görüntüler

Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Meydana gelen olayın hemen öncesi güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde, Necati Yorğun'un anne ve kızın yaşadığı site önüne geldiği, siteden içeri girmeye çalıştığı esnada anne Serpil K.'nin site güvenliğine şikayet ettiği, daha sonra Serpil K. ile tartışan Necati Yorğun'un kendisine bir cisim fırlattıktan sonra sokağa doğru hızla yürüdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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