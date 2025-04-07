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Haberler İzmir Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

Katil Necati Yorğun’un, çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski nişanlısını tabancayla vurup öldüren, annesini yaralayan ve sonra intihar eden saldırganın, hakkında çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, evden ve işyerinden hırsızlık kaydının da bulunduğu öğrenildi.

Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

4 Nisan akşamı Çiğli Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana gelen olayda, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın ve onun annesi Serpil K.'ya tabancayla ateş etti.

Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti.

Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun hastanede hayatını kaybetti.

Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

Hayatını kaybeden Selen Sakın, Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'nde defnedilirken annesi Serpil K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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