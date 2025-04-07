Katil eski nişanlıyla ilgili şok eden detay

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski nişanlısını tabancayla vurup öldüren, annesini yaralayan ve sonra intihar eden saldırganın, hakkında çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, evden ve işyerinden hırsızlık kaydının da bulunduğu öğrenildi.

4 Nisan akşamı Çiğli Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana gelen olayda, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın ve onun annesi Serpil K.'ya tabancayla ateş etti.

Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Selen Sakın, Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'nde defnedilirken annesi Serpil K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.