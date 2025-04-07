Otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

DÜNYA Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Otizm Topluluğu öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. "Beni anlayın istiyorum", "Herkes biraz farklıdır", "Erken tanı kaliteli eğitimle çocuk büyür, otizm küçülür", "Otizm her yıl artıyor, insanlık nerede hata yapıyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Farklı renklerdeki klasik Vosvos otomobillerin oluşturduğu konvoy da gruba eşlik etti. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla son buldu