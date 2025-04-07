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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 7 Nisan Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Nisan İzmir’de elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 7 Nisan Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Nisan İzmir’de elektrik kesintisi

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa ( Tuzcuoğlu Sk. Akşin Sk. )
Fatih ( ATATÜRK MENDERES ONART Toros Cd. Uludağ Sk. )
Mithatpaşa ( HANİFE ÖĞRETMEN )

10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 286/3. Sk. 284/2. Sk. 286/1. Sk. 284/1 )

09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar ( SARICALAR Köy İçi Yol Sarıcalar Sarıcalar Köyü İç Yolu )
Göçbeyli

11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 18018 )

09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1099. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163/1. Sk. )
Fatih ( 1229. Sk. 1130. Sk. )

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 216. Sk. 321 438. Sk. FATİH 440. Sk. 440 213. Sk. 201 320 436 435 )

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Nisan İzmir’de elektrik kesintisi

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Başaran ( Başova )

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Yayakent ( Dündarlı Köyü )
Dündarlı ( Menderes Dündarlı Köyü İç Yolu )

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( Güneş Cd. )

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN )

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Yeğenli ( ova yolu Cumhuriyet Yolu )

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