SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 7 Nisan İzmir’de elektrik kesintisi

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa ( Tuzcuoğlu Sk. Akşin Sk. )
Fatih ( ATATÜRK MENDERES ONART Toros Cd. Uludağ Sk. )
Mithatpaşa ( HANİFE ÖĞRETMEN )
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 286/3. Sk. 284/2. Sk. 286/1. Sk. 284/1 )
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar ( SARICALAR Köy İçi Yol Sarıcalar Sarıcalar Köyü İç Yolu )
Göçbeyli
11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 18018 )
09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1099. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163/1. Sk. )
Fatih ( 1229. Sk. 1130. Sk. )
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 216. Sk. 321 438. Sk. FATİH 440. Sk. 440 213. Sk. 201 320 436 435 )