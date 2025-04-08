AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

Yeni Genel Başkanları ise İngiltere'den medet umdu vs. Sayın Tugay önce konuk ettiğiniz yabancı misafirlerinize; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alenen ortaya çıkan yolsuzluklara iki kelime edin. Ballı ihalelerin eşe, dosta nasıl dağıtıldığını anlatın. Yapılmayan konserlerin paralarının nerelere gittiğini açıklayın. MASAK raporlarını da bir zahmet kendilerine verin de neyin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olun.