AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Zirveye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay'a sert tepki gösterdi, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde yabancılara Türkiye'yi şikayet etmiş. Zannediyorum bu ülkesini yabancılara şikayet etme konusu kadim bir CHP geleneği." dedi.