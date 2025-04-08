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Haberler İzmir AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay'a sert tepki! Türkiye'yi yabancılara şikayet etti

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay'a sert tepki! Türkiye'yi yabancılara şikayet etti

Son dakika İzmir haberleri...Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Zirveye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay'a sert tepki gösterdi, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde yabancılara Türkiye'yi şikayet etmiş. Zannediyorum bu ülkesini yabancılara şikayet etme konusu kadim bir CHP geleneği." dedi.

HABER MERKEZİ

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AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Zirveye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay'a sert tepki gösterdi, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde yabancılara Türkiye'yi şikayet etmiş. Zannediyorum bu ülkesini yabancılara şikayet etme konusu kadim bir CHP geleneği." dedi.

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

KADİM BİR CHP GELENEĞİ

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde yabancılara Türkiye'yi şikayet etmiş. Zannediyorum bu ülkesini yabancılara şikayet etme konusu kadim bir CHP geleneği.

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

Öyle ki önceki Genel Başkanları büyükelçilere mektuplar gönderdi, yine eski dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcıları sık sık AB Büyükelçileri ile buluşup Türkiye'yi şikayet etti.

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

Yeni Genel Başkanları ise İngiltere'den medet umdu vs. Sayın Tugay önce konuk ettiğiniz yabancı misafirlerinize; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alenen ortaya çıkan yolsuzluklara iki kelime edin. Ballı ihalelerin eşe, dosta nasıl dağıtıldığını anlatın. Yapılmayan konserlerin paralarının nerelere gittiğini açıklayın. MASAK raporlarını da bir zahmet kendilerine verin de neyin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olun.

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Cemil Tugay’a sert tepki! Türkiye’yi yabancılara şikayet etti

Bu arada sizin demokrasi anlayışınızda yargının bağımsızlığı diye bir hassasiyetiniz yok mu? Bırakın da yargı işini yapsın, ak koyun kara koyun ortaya çıksın."

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