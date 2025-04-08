Bayındır Belediyesi taşınmazları satıyor

İZMİR'DE Bayındır Belediyesi, mülkiyetindeki 26 tarım arazisini satışa çıkararak 122 milyon 553 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor. Belediye, Sarıyurt, Dernekli, Yakapınar, Çenikler, Söğütören, Ergenli, Kabaağaç, Karahayıt, Arıkbaşı, Yeşilova, Gaziler ve Furunlu mahallelerinde yer alan bu taşınmazları satışa çıkarıyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında imar planında zeytinlik, bahçe, tarla, arsa ve armutlu tarla gibi çeşitler bulunuyor. Belediye, bu satışlardan toplamda 122 milyon 553 bin TL'lik bir gelir elde etmeyi hedefliyor.