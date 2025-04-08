İzmir’de suç örgütüne büyük operasyon

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "silahlı tehdit", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen U.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 23 sentetik ecza hap, 116 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.

YERLİKAYA AÇIKLADI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya da suç örgütlerine yapılan operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında emniyetimiz ve jandarmamız tarafından 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 86 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta H.Ö.'nün, Adana'da B.P.'nin, Sakarya'da B.İ.'nin, Balıkesir'de K.C.Ş.'nin ve Antalya'da M.K.'nin, emniyetimiz tarafından; İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu), Mersin'de M.K.'nin (yurt dışı firar), Kütahya'da Ç.M.'nin ve Balıkesir'de Y.U.'nun elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., ne operasyon- B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarılarının içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK SUÇTAN SORUŞTURMA

BAKAN Yerlikaya operasyonlara ilişkin şunları aktardı; "Çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Kütahya, Balıkesir (2), Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silah ve mühimmat kaçakçılığı, mala zarar verme ve tefecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."