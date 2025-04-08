SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 8 Nisan Salı İzmir’de elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar
Göçbeyli
09:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül
Cumhuriyet
Dalyan
10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Kemer