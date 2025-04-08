  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 8 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 8 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 8 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 8 Nisan Salı İzmir’de elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 8 Nisan Salı İzmir’de elektrik kesintisi

09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıcalar
Göçbeyli

09:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül
Cumhuriyet
Dalyan

10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan


SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ: 8 Nisan Salı İzmir’de elektrik kesintisi

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Poyracık

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Kemer

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA