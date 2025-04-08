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Haberler İzmir Taziye dönüşünde acı olay: 1 ölü, 10 yaralı

Taziye dönüşünde acı olay: 1 ölü, 10 yaralı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Taziye dönüşünde acı olay: 1 ölü, 10 yaralı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde içerisinde taziye ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Pazar günü Kuzey Ege Otoyolu Aliağa ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İçerisinde taziye ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu H.Ş. yönetimindeki minibüs, İstanbul yönünden Menemen istikametine giderken otoyolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yolculardan Ömer Özer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslara hastanelere sevk edildi. Araçta bulunanların Tekirdağ'da bir taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İzmir'e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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