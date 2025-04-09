Bayram tatilinde en çok ziyaret edilen ilk üç yer belli oldu! İzmir Efes Ören yeri birinci oldu

Her yıl dünya genelinden milyonlarca turisti misafir eden müze ve ören yerleri, bayram tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi. En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti. Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz" dedi.