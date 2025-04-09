İzmir’de geliştirilen temizlik cihazı patent aldı

EGE Üniversitesi (EÜ) öncülüğünde yürütülen çalışmayla, arkeolojik kazılarda bulunan hassas tekstil malzemelerinin zarar görmeden temizlenmesine olanak sağlayan cihaz geliştirildi.

EÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur'un Başur Höyük'te yürüttüğü çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan tekstil malzemelerini inceleyen Prof. Dr. Gamze Süpüren Mengüç, Prof. Dr. Andrej Demsar ve multidisipliner araştırma grubu tarafından tasarlanan cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil belgesi verilmesine hak kazandı. Geliştirilen cihazla ilgili yapılan açıklamada, "Bu cihaz sayesinde arkeolojik tekstil malzemeleri zarar görmeden temizlenebilecek" denildi.