İzmir’den ‘dijital göçebelere’ davet

İZMİR'DE gerçekleştirilen Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı'nda, dijital göçebeleri kente çekmek için atılması gereken adımlar konuşuldu. İzmir iş dünyası, dünya genelinde sayıları 40 milyonu aşan dijital göçebeleri kente çekmek için kolları sıvadı. Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; Tayland'dan Portekiz'e, Arjantin'den Endonezya'ya kadar pek çok ülkenin ekonomisine katkılar sunan dijital göçebelerin rotalarına İzmir'in de eklenmesi için atılması gereken adımlar, kentin paydaşları tarafından görüşüldü.