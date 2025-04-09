Özel öğrencilerden duygulandıran kısa film

İZMİR'DE özel öğrenciler, hazırlayıp sahne aldıkları kısa filmle Çanakkale Zaferi'ni canlandırdı. Bir askerin ailesini ve sevdiklerini geride bırakıp savaşa gitmesini ve geri dönememesini anlatan film, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Menemen ilçesinde bulunan bir okuldaki özel öğrenciler, Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa film çekti.

Öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan 'Bir Vatan Uğruna' isimli filmde; bir askerin ailesini ve sevdiklerini geride bırakarak vatan uğruna savaşa gitmesi ve geri dönememesi anlatıldı.

Öte yandan asker üniforması giyen öğrencilere kına yakıldı. Savaş anının canlandırıldığı filmde, bir asker yakınına şehit haberinin verilmesiyle de duygu dolu anlar yaşandı. Proje kapsamında, özel öğrencilere tarih bilincini kazandırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.