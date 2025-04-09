Proje başlatıldı! İzmir’de öğrenciler ’atıklarla’ alışveriş yapabilecek

Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Bornova ilçesindeki 3 okulda pilot olarak başlatılan "Bornova 0 Atık Projesi" tanıtıldı.



İzmir Valisi Süleyman Elban, toplantıda atığın tamamının geri dönüşebileceği bir sisteme geçilmesi gerektiğini belirterek, dünya genelinde son 60 yıldır geri dönüşüm çalışmalarının hızlandığını anlattı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ni hatırlatan Elban, "Ülke genelinde ciddi çalışmalar başladı. Bu anlamda bilinçlenmeye de ciddi katkıları oldu. Kamuoyu ve insanımız buna katkı koymak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyor. En basit örneği 3-5 yıl önce market poşetleriyle ilgili bir uygulama yapıldı. Artık sokaklarda çok fazla uçuşan market poşeti görmüyoruz. İnsanımız bunu hemen kabullendi. Uygulamaya geçildi ve başarılı olundu." diye konuştu.