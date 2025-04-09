Türkiye'de bir ilk! İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan açıkladı! İzmir’e özel Çevre Savcısı

Son dakika İzmir haberleri... Cezaevinde uyuşturucu cezası nedeniyle yatan tutuklu ve hükümlü kadınlara yogo eğitimi ve ilk Çocuk Adliye Sarayı Binası gibi önemli projelere imza atan Başsavcı Ali Yeldan, Türkiye'de ilk kez Çevre Savcılığı'na özel bir yetkili savcı atadı.

TAVİZ VERİLMİYOR 3 Ocak tarihinde resmi olarak kurulan ve çevreyle ilgilenecek büroya Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu adı verildi. Başsavcılık tarafından atanan Savcı Mücahit Demir tarafından başlatılan incelemelerde 99 günde 626 dosya ele alındı.

Kentte eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmasının ardından, Başsavcı Ali Yeldan tarafından yeni bir soruşturma bürosunun açıldığı ortaya çıktı. Çevre konularına önem veren Başsavcılık özel bir yetkili savcıya atayarak sadece Çevre ve İmar başta olmak üzere, ormanlara ve hayvanlara yönelik soruşturmalar ile ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bir ilke imza atarak çevreye verdiği önemi ortaya koydu.

Başsavcı Yeldan "İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında düzenlenen 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi' suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatılmış ve gerekli cezai işlemler uygulanmıştı. Bu ve bunun gibi tüm çevre kirliğine iştikal eden kim hangi kurum olursa olsun soruşturmanın sonunda ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bir temiz çevre bırakmak hepimizin görevi. Bu geleceği bırakılacak, en büyük mirasa katliam yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.