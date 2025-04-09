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Haberler İzmir Urla'daki çevre katliamına AK Parti'den büyük tepki

Urla'daki çevre katliamına AK Parti'den büyük tepki

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alana atılan moloz ve çöpler çevre kirliliğine neden olurken, bölgede inceleme yapan Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, belediyeye tepki göstererek, "Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan bu katliama nasıl göz yumuyor" diye sordu.

AA

Giriş Tarihi:

Urla’daki çevre katliamına AK Parti’den büyük tepki

İzmir'in turistik ilçelerinden Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde çevre kirliliği yaşanıyor. Duyarsız vatandaşların gelişigüzel attığı molozlar, evsel atıklar ve çöp yığınlarıyla oluşan tepecikler çevre kirliğine sebep olurken, sorumlular duruma sessiz kalmaya devam ediyor.

Urla’daki çevre katliamına AK Parti’den büyük tepki

Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, bölgede incelemelerde bulundu. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Arslan, "İzmir'in en güzel ilçesi olan Urla'da yaşanan çevre katliamı bizleri üzüyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan bu katliama nasıl göz yumuyor" dedi.

Urla’daki çevre katliamına AK Parti’den büyük tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerin Bayraklı Belediyesi'ne vahşi depolama nedeniyle ceza kestiğini hatırlatan Arslan, "Ben de buradan bakanlık yetkililerine sesleniyorum.

Urla’daki çevre katliamına AK Parti’den büyük tepki

Alanda binlerce kamyon moloz, evsel atık ve çöp var. Yetkililerin bir an önce Yağcılar Mahallesi'nde yaşanan bu katliama el atması gerekiyor" diye konuştu.

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