Yılan hikayesine dönen okul inşaatı başlıyor

ELAZIĞ'DA 24 Ocak 2020 depremi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, İzBeton tarafından kentteki okul sorununu çözmek amacıyla Atatürk Lisesi okulunu tekrar yapma kararı almış ancak ödeme yapılmadığı için yüklenici firma çalışmayı durdurmuştu. Lisenin yapım işi ihalesini Zanew İnşaat, Arin Yapı ve Adi Ortaklığı 62 milyon 62 bin TL bedelle kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 32 derslikli okulun inşaatı hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle yüklenici firma tarafından durduruldu.

Belediye yaptığı açıklamada, firma sahibinin almış olduğu fiyatlara göre bu işi tamamlayamayacağını, yaklaşık 50 milyon TL zararının oluşacağını ileri sürerek yapım işini durdurmuştu. Belediye yönetimi yüklenici firmanın sözleşmesini iptal ederek 20 Şubat'ta yeni bir ihale yaptı. İhaleye en uygun teklifi DMR Grup Yapı ve Süleyman Demir ortaklığının verdiği öğrenildi. İnşaatın yakın zamanda başlaması bekleniyor.