Yılın ilk üç ayında 200 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 2025 yılının ilk üç ayında 117 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 83 kadının ise ölüm nedeni şüpheli olarak kayıtlara geçti. Öldürülen kadınların çoğu boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

CİNAYETTE KAHREDEN DETAY

Kurban kadınların birçoğunun ise hangi bahaneyle öldürüldüğü bile tespit edilemedi. Bu cinayetler içinde ise en talihsizi ise 25 yaşındaki Muğlalı Ümmühan oldu.

Muğla'da yaşayan 25 yaşındaki Korkut evli olduğu Yunus Korkut tarafından "yemek yapmadığı" gerekçesiyle darp edildi. Hastaneye kaldırılan Ümmühan yaşam mücadelesini kaybetti. Cani koca tutuklandı.

EN ÇOK DA YUVA BİLDİKLERİ EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

MART ayında cinayete kurban giden 18 kadının 8'i evli olduğu erkek, 3'i birlikte olduğu erkek, 2'si eskiden evli olduğu erkek, 2'si baba, 1'i tanıdığı, 1'ü kardeşi, 1'i akrabası olduğu erkek tarafından öldürüldü. Cinayetlerin 8'i evde, 3'ü sokakta, 1'i ıssız yerde, 1'i hastanede ve 1'i parkta gerçekleşti.

4 kadının öldürüldüğü yer ise tespit edilemedi. Kurbanların 17'si ateşli silahlarla, 8'i kesici aletle, 3'ü boğularak, 2'si darp edilerek, 1'i yakılarak katledildi. İki kadının nasıl öldürüldüğü ise tespit edilemedi.