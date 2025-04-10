Antika eşya arayan soluğu Bornova Bit Pazarı’nda alıyor

İZMİR Bornova'da üç sene önce kurulmaya başlanan bit pazarında, ev eşyalarından teknolojik aletlere, siyah beyaz fotoğraflardan antika ürünlere kadar birbirinden ilginç pek çok ürün tezgahlarda satışa sunuluyor. Vatandaşlar, aradıkları birçok ürüne burada kolaylıkla ulaşabiliyor. İmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde her hafta salı günleri kurulan bit pazarı vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Bazı meraklılar bütçesine uygun eşya ve kıyafet almak için pazara gelirken kimi de nostalji amacıyla buranın yolunu tutuyor.