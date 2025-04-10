İzmirli çift fenomene servet kaptırdı! Karadağ’da 13,5 milyonluk vurgun

TÜRKİYE'DEN Karadağ'a yerleşip iş kurmak isteyen İzmirli İskender (61) ile Dürdane Gürkan (60) çifti, sosyal medyada binlerce takipçisi olan ve ülkeye gelmek isteyenlere emlak ve iş yeri açma konusunda Karadağ'ın Budva şehrinde sözde danışmanlık hizmeti veren Çınar Şahin tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. İnternet fenomenine 325 bin Euro yani 13,5 milyon lira kaptıran Gürkan çifti, sosyal medyada lüks ve gösterişli paylaşımlar yapan Şahin'in tuzağına düşürdüğü kişilerin Karadağ'daki yasa ve bürokratik işlemleri bilmemesinden faydalandığını öne sürdü.

Çınar Şahin

'SUÇ DUYUSUNDA BULUNDUK'

KARADAĞ'A gittiklerini, Şahin'in burada da kendisini bazı ev sahipleri ile görüştürüp sözleşmeler imzalattığını anlatan Gürkan çifti, "Çınar Şahin bize Türkiye'nin gri listede olduğunu, bu nedenle Karadağ'da banka hesabı açıp para transferi yapmamızın uzun ve sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak parayı onun hesabına yatırırsak sorunsuz bir şekilde çekip ev alabileceğimizi söyledi. Biz de kendisine güvendiğimiz için bu şekilde yaptık. Daha sonra da bizi çeşitli bahanelerle oyaladı ve kendisine ulaşamadık. Karadağ'a gidip araştırma yaptığımızda da bizim için kuruluşuna aracılık ettiği şirketin hiçbir vergi borcunu ödemediğini, hatta bu paraları da zimmetine geçirdiğini öğrendik. Sonra hem İzmir'de hem de Karadağ'da bu kişi hakkında dolandırıcılıktan şikayette bulunduk" dedi.