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Haberler İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin 1 yıllık karnesi çok zayıf

Karşıyaka Belediyesi’nin 1 yıllık karnesi çok zayıf

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Karşıyaka Belediyesi’nin 1 yıllık karnesi çok zayıf

İZMİR Karşıyaka Belediyesi 2025 Nisan ayı olağan meclisinde tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal idaresinde gerçekleştirilen oturumunun gündeminde Denetim komisyonu raporu ve faaliyet raporu görüşmeleri yer aldı.

Karşıyaka Belediyesi’nin 1 yıllık karnesi çok zayıf

AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk

İşçilerin maaşının ödenmemesi hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, "Faaliyet raporu sizin bir yıllık karnenizdir. Bir yılda ne yaptınız? Karşıyaka Belediyesi işçileri ve çalışanlarına ne yaptınız? Daha sonra Karşıyakalı halka ne yaptınız? Kendi işçilerimize 4-5 aydır ödeme yapamadığımız ortamda neyi konuşacağız, neyi tartışacağız? İşçilerine sor, çalıştığın insanlara sor. 4 aydır maaş veremiyorsun, sadece 10 bin TL bayramdan önce ödeme yapmışsın" ifadelerini kullandı.

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